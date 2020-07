En person er omkommet i den voldsomme brand, som onsdag formiddag udbrød på Græskæmnervej 17 i Svendborg.

Identiteten på den afdøde er endnu ikke kendt.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

'Politiet kender endnu ikke identiteten på den dræbte, men har en formodning om, hvem der er tale om,' skriver de blandt andet.

Den tilskadekomne blev bragt på sygehuset umiddelbart efter redningsmandskabets ankomst til stedet.

En anden person er blevet lettere såret i forbindelse med branden, som udbrød klokken 10.55, og som tog beredskabet fem timer at slukke.

I skrivende stund er politiet i gang med de tekniske undersøgelser på stedet, som skal fastlægge hændelsesforløbet, identificere den omkomne og fastslå de nærmere omstændigheder omkring branden.

Der var oplysninger om, at branden opstod i forbindelse med en kraftig eksplosion.

Derfor blev sprængstofeksperter fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste tilkaldt for at sikre gerningsstedet, så kriminalteknikerne kunne komme i gang med efterforskningen.

B.T.s mand på stedet fortalte, at der forud for branden lød et brag i området.

»Det lød som en gigantisk eksplosion. Vi var omtrent 200 meter derfra, da der lød et helt vanvittigt stort brag.«

Hvad, der forårsagede eksplosionen, er endnu uvist.

I forbindelse med branden og eksplosionen er beboere i fire gader i den østlige del af byen blevet evakueret.

Ved middagstid blev de evakuerede af politiet opfordret til at få husly hos bekendte og familie.

For de beboere, der ikke har mulighed for at få husly hos venner, bekendte og familie, er der oprettet et evakueringscenter på Ørkildskolen på Østre Skolevej 2.

Opdateres...