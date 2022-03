»Hovedbygningen er nærmest udbrændt.«

Sådan lyder meldingen fra indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Thomas Dybro, efter der er udbrudt brand i en ejendom tæt ved Voergaard Slot i Nordjylland.

Der er tale om et toetagershus, der også har en sidebygning, og den kæmper brandvæsnet for at redde.

»Vi gør hvad vi kan for at styre branden væk fra sidebygningen,« siger indsatslederen, der vurderer, at de har kontrol med flammerne.

En beboer i huset er blevet kørt til hospitalet og observeres for mulig røgforgiftning.

Meldingen om branden indløb klokken 11.13. Da beredskabet kom frem stod det hurtigt klart, at der var tale om en større opgave.

»Der var flammer i underetagen, der bredte sig til overetagen,« lyder det fra indsatslederen.

Det var i første omgang brandbiler fra Dronninglund, der rykkede ud til branden. Siden er der blevet rekvireret assistance fra Sæby.

»Vi har to enheder fra Sæby, som sørger for den ene side af huset, mens vi har tre enheder fra Dronninglund på den anden side. Derudover er Beredskabsstyrelsen også tilkaldt,« siger Thomas Dybro.

Brandvæsnet har sat en pumpe op i den nærtliggende Voers Å, hvorfra de henter vand til slukningsarbejdet.

Opdateres …