En person er indlagt efter et knivstikkeri i Odense. Han er dog uden for livsfare.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter kort efter klokken 14.

Episoden fandt sted i Nørregade/Skulkenborg i den fynske hovedstad omkring klokken 9.30.

To mænd blev anholdt i sagen, hvorefter den ene er blevet løsladt.

Vi er lige nu til stede i Nørregade/Skulkenborg i Odense ifm et knivstikkeri. En person indlagt på OUH. To personer er anholdt. Undersøgelser på stedet pågår. Vi har intet yderligere pt. Henvendelser fra journalister kun til pressetelefonen #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 12, 2021

Den anden mand skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 09.30.

Det sker ved Retten i Svendborg, hvor han er sigtet for 'kvalificeret vold' i forbindelse med knivstikkeriet.

Politiet arbejder stadig på gerningsstedet, og på nuværende tidspunkt er der ikke yderligere oplysninger i sagen.

Det vides derfor heller ikke, hvad der er gået forud for knivstikkeriet. Det eneste, der intil nu er kommet frem om den forurettede, er, at det drejer sig om en mand på 50 år.

Vidner fortæller til Fyens.dk, at manden blev stukket i halsen, men det er endnu ikke bekræftet af politiet.