En person er indlagt efter et knivstikkeri i Odense.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Episoden fandt sted i Nørregade/Skulkenborg i den fynske hovedstad.

To personer er anholdt i sagen.

Vi er lige nu til stede i Nørregade/Skulkenborg i Odense ifm et knivstikkeri. En person indlagt på OUH. To personer er anholdt. Undersøgelser på stedet pågår. Vi har intet yderligere pt. Henvendelser fra journalister kun til pressetelefonen #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 12, 2021

Politiet arbejder stadig på gerningsstedet, og på nuværende tidspunkt er der ikke yderligere oplysninger i sagen.

Det vides derfor heller ikke, hvad der er gået forud for knivstikkeriet, og hvilken tilstand offeret befinder sig i.

B.T. følger sagen...