Rute 12 Vardevej er totalt spærret nord for Kibæk, efter et alvorligt trafikuheld mellem en lastbil og en personbil.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

»Føreren af personbilen er i kritisk tilstand og er svært tilskadekommen. Han er overført til Skejby Sygehus,« forklarer vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi til B.T., som fortsætter:

»Føreren af lastbilen er uskadt. Han er dog kørt til tjek på sygehuset i Herning,« forklarer vagthavende.

Hovedvej 12 Vardevej er totalt spærret nord for Kibæk som følge af alvorligt uheld mellem lastbil og personbil. Find selv alternativ rute. Politi og redning er på vej. Ikke yderligere til pressen for nuværende. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) July 1, 2021

Klokken 19.12 var politi og redningsmandskab på vej til stedet.

Politiet skriver også på Twitter, at vejen vil være spærret i en del timer, og at en bilinspektør er på vej.

Bilister opfordres til at finde alternative ruter.

»Der er mulighed for at færdsel mod nord kan køre ad Velhustedvej øst for Vardevej i nordlig retning. Færdsel mod syd kan køre fra mod vest ad Velhustedvej,« skriver politiet i et tweet.

Kibæk ligger omkring 13 kilometer syd for Herning.