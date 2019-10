I forbindelse med en brand på Melagervej i Lyngby er en person fundet omkommet, oplyser Nordsjællands Politi.

En person er fundet omkommet i en bygning på Melagervej i Kongens Lyngby. Bygningen har fredag morgen været udsat for en kraftig brand.

Personen er ikke endeligt identificeret.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Beredskab Øst har sendt i alt fire udrykningskøretøjer til stedet. Det ene køretøj medbragte en drone fra brandstationen i Gentofte.

Beredskab Øst oplyste omkring klokken 07.15, at branden ikke længere breder sig.

Desuden er i alt tre patienter blevet tilset i forbindelse med branden og skal ikke på hospitalet.

- Akutlægebil med indsatsleder og tre ambulancer mødt på Melagervej i Lyngby, skriver akutberedskabet, skriver Region Hovedstadens Akutberedskab på Twitter.

- Tre patienter er tilset, intet behov for indbringelse til hospital. Vi afventer en mulig sidste patient.

Mandskab fra brandstationerne i Lyngby og Gladsaxe arbejder fredag middag fortsat på stedet.

Nordsjællands Politi opfordrer på Twitter folk til at holde sig fra området, da der er risiko for, at taget på ejendommen kan styrte sammen på grund af overtænding.

I alt arbejder 30 mand på stedet, og den store brand har skadet i alt fire opgange, melder Beredskab Øst.

