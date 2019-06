To godsvogne er blevet afsporet ved Fredericia og en person er kommet til skade.

En person er kommet til skade, efter at to godsvogne er blevet afsporet ved Fredericia.

Det bekræfter Jørn Bystrup, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Den tilskadekomnes tilstand er uvis, men der er redningsmandskab på stedet, fortæller vagtchefen.

- Vi er næsten lige landet derude, så jeg har endnu ikke overblik over situationen. Men jeg kan bekræfte, at to godsvogne er afsporet, og at en person er kommet til skade. Hvor alvorligt det er, ved jeg ikke, siger Jørn Bystrup.

Ifølge vagtchefen skulle den øvrige togtrafik ikke være påvirket af ulykken, der skete kort før klokken 23.

- Vi får meldingen om, at to godsvogne er blevet afsporet, og at en person er kommet til skade klokken 22.56 via 112. Det skulle være en ansat, der ringer ind og anmelder det, siger vagtchefen.

/ritzau/