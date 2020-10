En person er i kritisk tilstand, efter at to personbiler søndag eftermiddag lidt før klokken 13 er kørt sammen på motovej E45 syd for Hobro.

Politiet og en lægehelikopter er til stede, oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

- Der er fire personer involveret i ulykken, lyder det fra vagtchefen.

Personen, der er i kritisk tilstand, er fløjet til Skejby Sygehus.

Ulykken skete, efter at en personbil med en trailer blev påkørt bagfra, hvorefter den kom i slyng.

Politiet havde spærret motorvejen helt mellem afkørsel 36 og 37. Klokken 15.10 er motorvejen genåbnet, oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Der er nu helt genåbnet efter uheldet, dog skal en smule kø afvikles inden trafikken glider helt problemfrit. Der forventes derfor forlænget rejsetid indtil omkring kl. 15:45 #dktrafikinfo . https://t.co/SH7VyqC1WZ — Vejdirektoratet Trafikinfo (@VDTrafikinfo) October 11, 2020

