En person er fundet død i et stuehus, der søndag morgen brød i brand i Vemmelev på Vestsjælland.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

På ejendommen bor en 80-årig mand. Det er endnu uvist, om det er ham, der har mistet livet, da den afdøde endnu er ikke identificeret.

Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen, der leder efterforskningen, kan ikke sige noget nærmere om hverken brandårsagen, hvor den afdøde blev fundet i huset, eller hvad vedkommende er død af.

»Vi er stadig i gang med vores undersøgelser, der vil fortsætte i morgen og de kommende dage. Før de er afsluttet vil vi ikke konkludere noget,« siger han.

Det var en forbipasserende, der søndag morgen klokken 09.25 slog alarm om branden i huset på Slagelse Landevej.

Slagelse Brand og Redning stod for at slukke branden, der har haft godt fat i ejendommen.

»Det er et overtændt stuehus, vi kommer frem til. Vi slukker branden udefra på grund af brandens voldsomhed,« sagde indsatsleder Michael Gravgaard søndag formiddag.

I alt 20 mand fra beredskabet var rykket ud til stedet for at få bugt med flammerne.

Allerede mens brandfolkene kæmpede for at få bugt med den sidste del af branden, rykkede politiets efterforskere ud for at finde ud af, hvad der er sket.

Og det er usædvanligt, at efterforskere bliver kaldt med ud til en brand så tidligt i forløbet. Men politiet er i tvivl om, hvorvidt der er foregået noget kriminelt på stedet.

Derfor blev der åbnet en efterforskning med det samme, fortalte vagtchef Kent Edvardsen søndag formiddag.

»Vi har været i tvivl om omstændighederne og har derfor valgt at starte en efterforskning op med det samme,« sagde han.

/ritzau/