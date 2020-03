Politiets teknikere skal nu i gang med at fastlægge årsagen til en dødsbrand på Lolland natten til søndag.

Klokken 01.39 natten til søndag modtog alarmcentralen en anmeldelse om brand i et hus ved Nakskov. Branden var brudt ud i en bolig på Paradisvænget i Lille Løjtofte mellem Nakskov og Horslunde.

- Det er en anmeldelse om bygningsbrand. Da brandvæsnet ankommer til stedet, er der et hus, der brænder. Det er overtændt, fortæller Kent Edvardsen, der er vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Overtænding er et brandteknisk begreb, som betyder, at temperaturen i eksempelvis en bygning er blevet så høj, at de brandbare materialer antænder, uden at de behøver at være i direkte kontakt med flammer.

- I forbindelse med slukningsarbejdet kan man konstatere, at der er en indebrændt person på stedet, fortæller Kent Edvardsen.

Politiet formoder, at der er tale om husets beboer, og vedkommendes nærmeste er blevet underrettet. Men identiteten på den afdøde er endnu ikke fastslået med sikkerhed.

- Nu skal der brandundersøgere ud på stedet med henblik på at fastlægge brandårsagen, og der skal foretages undersøgelser, som kan bestemme dødsårsag og dødsmåde, fortæller Kent Edvardsen.

