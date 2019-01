Politiet er massivt til stede i det indre København på adresser omkring Kultorvet og Gothersgade.

En person er dræbt, og en person er såret ved et knivstikkeri i indre København nytårsnat. Derudover er to personer blevet lettere såret.

Det bekræfter Københavns Politi over for TV2 tidligt tirsdag morgen.

Gerningsmanden eller -mændene er ifølge politiet fortsat på fri fod, skriver TV2.

Københavns Politi har natten til tirsdag modtaget anmeldelser om knivstikkeri på to forskellige adresser i det indre København. Det skrev Københavns Politi på Twitter klokken fem nytårsmorgen.

Kultorvet i indre by er blevet afspærret i forbindelse med anmeldelserne, beretter øjenvidner på stedet. Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi Lars Vestervig over for Ritzau klokken 05.30 tirsdag morgen.

Udover adressen på Kultorvet skal politiet også have modtaget en anmeldelse om knivstikkeri på Gothersgade, skriver B.T.

Også her er tungt bevæbnede betjente tilstede, viser billeder fra stedet.

Ifølge Københavns Politi tyder den foreløbige efterforskning på, at knivstikkerierne i København er sket efter uoverensstemmelser mellem diskoteksgæster, skriver TV2.

Der er således ikke tegn på, at episoderne er banderelaterede, lyder det.

Københavns Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen, som er ved at blive undersøgt.

/ritzau/