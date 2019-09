En skudepisode i Ishøj søndag aften har kostet en person livet.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

'To personer er ramt af skud, hvoraf en er afgået ved døden. En tredje person er lettere tilskadekommen (umiddelbart ikke ramt af skud),' skriver politiet cirka klokken 23.30.

Kort før blev det meldt ud, at skyderiet bliver efterforsket som et 'opgør i det kriminelle miljø'.

Var du vidne til episoden, eller ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os her

»Den ene var i kritisk tilstand, han fik hjertemassage på stedet og blev kørt afsted med politieskorte,« fortæller B.T.s medarbejder på stedet om en af de tre ramte personer.

»Der er meget polti til stede i krydset, hvor flere veje skulle spærres af, for at redderne i de tre ambulancer og to lægebiler kunne få arbejdsro.«



Ifølge B.T.s medarbejder holder der i rabatten ved siden af gerningsstedet en sort bil. Bilens skærme er gennemhullede af skud, og vinduerne er smadrede.

Politi talstærkt til stede i Ishøj søndag aften Foto: Mathias Øgendal Vis mere Politi talstærkt til stede i Ishøj søndag aften Foto: Mathias Øgendal

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet på Gildbrovej i Ishøj klokken 21.16 søndag.

Opdateres...