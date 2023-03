Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Østjylland Politi oplyser, at en person er død efter et motorvejsuheld tidligere på dagen.

Det oplyser politikredsen i et opslag på Twitter.

Personens køn eller alder er ikke oplyst.

De pårørende er underrettet.

For knap en time siden skrev politiet, at en lastbil var kørt igennem autoværnet på E45 nord for Genvejen ved afkørsel 49.

Kort efter lød det, at oprydningsarbejdet ville komme til at tage timer.

Oprydningen forventes at være færdigt i løbet af aftenen.

'Der er etableret en spærringscyklus, hvor nordgående retning spærres i 20 minutter, for at lede trafikken fra det sydgående spor væk fra uheldsstedet,' skriver Vejdirektoratet klokken 18.50.

Ifølge Vejdirektoratets trafikinformation skal man forvente massiv kødannelse i begge retninger

Politiet er nu så småt ved at sende biler, som holder i kø i sydlig retning, gennem autoværnet, så de kan komme op til Aarhus V-krydset.

Lyt til B.T.s krimi-podcast 'På Fersk Gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: