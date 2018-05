To personer er kommet til skade i en ulykke på landevej nord for Varde. To biler stødte frontalt sammen.

Esbjerg. En person er kommet alvorligt til skade i en ulykke i et T-kryds på landevejen mellem Tistrup og Ølgod, der ligger nord for Varde.

Det oplyser vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

En anden person er desuden kommet til skade.

Ulykken skete ved T-krydset ved Vardevej og Gødsvangvej. Umiddelbart går meldingen på, at der er tale om et frontalt sammenstød, men politiet kender endnu ikke de nærmere omstændigheder.

Derfor har politiet endnu ikke oplysninger om de impliceredes alder og køn.

Ulykken skete kort før klokken 13, og redningspersonale arbejder stadig på stedet. Kun et spor er farbart, oplyser vagtchefen.

Derfor opfordres bilister til at finde en alternativ rute.

/ritzau/