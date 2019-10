En person har mistet livet efter en arbejdsulykke på containerterminal i København. Det oplyser Copenhagen Malmö Port (CMP) i en pressemeddelelse.

- Det er med den dybeste sorg, at vi har modtaget informationen om, at vi har mistet en kollega. Det er en stor tragedie. Mine tanker i denne svære stund går til familien og øvrige pårørende, og også til alle i CMP, som har mistet en god ven og højt værdsat kollega. Nu fokuserer vi på at tage bedst mulig hånd om vores medarbejdere, siger Barbara Scheel Agersnap, CEO i Copenhagen Malmö Port.

Ulykken skete fredag 4. oktober, hvor to såkaldte straddle carriers, der er en form for containerkraner, stødte sammen.

Den pågældende person modtog efterfølgende behandling på hospitalet, men søndag døde medarbejderen på grund af de svære kvæstelser, som vedkommende havde fået i arbejdsulykken.

En officiel udredning af ulykken er i gang, oplyser CMP.