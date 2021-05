Alle tog mellem København H og Høje Taastrup har i mere end en time holdt stille fra morgenstunden.

Det skyldes en personpåkørsel, hvor en person er afgået ved døden, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Sagen vil ikke blive efterforsket som en ulykke.

Københavns Vestegns Politi oplyste tidligere til B.T., at personpåkørslen er sket 'et sted mellem Brøndbyøster Station og Rødovre Station'.

»Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder, udover at der er tale om et godstog, der har ramt en person. Det kommer til at tage lidt tid,« sagde vagtchef Morten Steen om arbejdet ved ulykkesstedet.

Personpåkørslen påvirkede dele af togtrafikken mandag morgen. DSB oplyste, at man var ved at gardere sig med togbusser på en af strækningerne.

Togene mellem København H og Høje Taastrup var alle indstillet.

DSB oplyser kort før klokken 07, at togene igen har tilladelse til at køre.

'Men vi forventer nogle forsinkelser og enkelte aflysninger, mens vi får vores personale og tog på plads,' skriver DSB.

Der opfordres til at tjekke Rejseplanen, inden man bevæger sig ud i morgentrafikken.