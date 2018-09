En mand er mandag eftermiddag død, efter at han blev stukket med kniv i en lejlighed i Hasselager i Aarhus.

Politiet fik mandag klokken 15.09 en anmeldelse om et knivstikkeri på en adresse i Aarhus-bydelen Hasselager.

Da politiet nåede frem, fandt betjentene en mand liggende livløs og blødende.

Han blev derefter kørt på skadestuen, men her stod det klart, at hans liv ikke stod til at redde, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En gerningsmand er anholdt på adressen. Det var ham, der alarmerede politiet, oplyser politiet.

Vagtchefen ved Østjyllands Politi, Bo Christensen, har ikke mange oplysninger om sagen.

Det er således ikke muligt at få oplyst de to mænds alder og relation, eller om den afdøde er dræbt med et eller flere knivstik. Han vil heller ikke fortælle, om den anholdte erkender eller nægter sig skyldig.

»Det vil vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt,« siger Bo Christensen til nyhedsbureauet Ritzau.

Den anholdte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.