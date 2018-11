Onsdag er en person blevet anholdt i en sag om bedrageri med udbetaling af et større millionbeløb fra Socialstyrelsen.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik 8. oktober en anmeldelse fra Socialstyrelsen vedrørende svindel med offentlige midler fra 2014 til 2018.

Anmeldelsen omhandler tre foreninger, der har fået tilskud fra Socialstyrelsen til forskellige projekter.

I alt er der anmeldt omkring 30 forhold om bedrageri til samlet 4,5 millioner kroner. Det drejer sig om penge fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde, udlodningspuljen til særlige sociale formål samt ansøgningspuljen til sommerferiehjælp.

Derudover er der mistanke om forsøg på svindel for yderligere omkring 9,5 millioner kroner.

Efterforskningen har vist, at der er et sammenfald i persongalleriet bag de tre foreninger.

Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet har derfor onsdag anholdt en mand, som fremstilles i grundlovsforhør torsdag.

'Der er foretaget ransagninger på to adresser, og yderligere anholdelser kan ikke udelukkes,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

Det var i forbindelse med en udbetaling til en af foreningerne, at Socialstyrelsen opdagede en uregelmæssighed. Det førte til en nærmere undersøgelse af de hidtil udbetalte tilskud, forklarede direktør for Socialstyrelsen, Birgitte Anker, i oktober.

»Vi beder derfor foreningerne om at dokumentere, at projekterne er gennemført korrekt. Da vi ikke har kunnet få det bekræftet, har vi nu indgivet en politianmeldelse. Vi samarbejder med politiet og er stærkt optaget af at komme helt til bunds i sagen,« sagde hun.

Hendes politiske chef, børne- og socialminister Mai Mercado (K) ærgrede sig over sagen, som ikke har noget at gøre med den om Britta Nielsen, der er sigtet og varetægtsfængslet for at have snydt sig til 111 millioner kroner fra satspuljemidlerne.

»Selv om timingen ikke kunne være værre, så har de to sager faktisk ingenting at gøre med hinanden. Der er ikke konstereret en sammenhæng mellem de to sager, men når det er sagt, er det møghamrende ærgerligt,« sagde socialminister Mai Mercado (K) til Ritzau, da sagen kom frem.

Ministeren sagde dengang, at der var mistanke om, at de pågældende foreninger har forfalsket en revisorpåtegning. Hvorvidt det er tilfældet, melder politiets oplysninger intet om.

Alligevel mener hun ikke, at de krav, systemet stiller til dokumentation fra foreninger, der får tilskud, skal strammes.

»Vores system er baseret på en høj grad af tillid, hvor vi stoler på, at revisorpåtegningerne er ægte. Derfor er det svært at gardere sig mod,« sagde hun.

Rigsrevisionen har i mange år advaret mod rod med sociale tilskud, viser en gennemgang af Rigsrevisionens beretninger om statsregnskabet siden 2002, som Altinget har foretaget.

De interne kontroller fungerer ikke tilfredsstillende. Der er væsentlige svagheder i sikkerheden omkring it-systemerne. Kravene til en god og pålidelig forvaltning er ikke opfyldt, fremgår det.

Desuden er der givet særlige it-adgange til uforholdsmæssigt mange, som i princippet kan misbruge systemerne og slette alle spor.

Københavns Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen, der stadig efterforskes.