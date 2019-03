Politiet er massivt til stede ved indkøbscenteret Bazar Vest i Aarhus, efter at en mand er stukket ned.

Området omkring indkøbscenteret Bazar Vest i Aarhus har lørdag eftermiddag været ramme om et knivstikkeri, hvor en mand er kommet til skade.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Mandens tilstand er ukendt, og politiet er massivt til stede i området for at danne sig et overblik over situationen, oplyser de.

/ritzau/