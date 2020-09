En mand er uden for livsfare, efter at han er blevet ramt af et skud i skulderen.

Nordjyllands Politi er tirsdag aften rykket talstærkt ud til Brønderslev, hvor en mand er blevet ramt af skud.

Det oplyser politiet på Twitter.

Skyderiet fandt sted på Fasanvej. Her blev offeret ramt af et skud i skulderen, men han er uden for livsfare.

- Vi har ingen indikationer på, at der skulle være affyret mere end et skud, siger politiets vagtchef Mads Hessellund.

Han vil ikke sige noget om offerets alder eller andre omstændigheder omkring skyderiet.

Vagtchefen oplyser dog kort før klokken 21.30, at der ikke er nogen anholdte i sagen.

/ritzau/