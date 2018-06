Tilstanden på en mand, der er ramt af skud på Amagerfælledvej tirsdag aften, er ukendt, oplyser politiet.

København. Sent tirsdag aften melder Københavns Politi om en skudepisode på Amagerfælledvej.

En mand er ramt af skud, men det er endnu ikke muligt at sige noget om vedkommendes tilstand, der beskrives som "ukendt".

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.03 tirsdag, fortæller vagthavende ved Københavns Politi Henrik Svejstrup.

- Vi ved på nuværende tidspunkt kun, at én person er ramt, og at den pågældende er under behandling på Rigshospitalet, siger han.

Både politi og redning er massivt til stede i området.

Skyderiet er sket omkring Amagerfælledvej nummer 93, oplyser Henrik Svejstrup.

Politiet kan ikke oplyse mere i sagen på nuværende tidspunkt, lyder det fra den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi, Youssef Lharraki.

- Det eneste, vi kan sige, er, at vi arbejder derude for at finde hoved og hale i det hele, siger han.

BT, der har en medarbejder på stedet, skriver, at betjentene er mødt talstærkt op. Derudover skal krydset ved DR-byen og Netto være afspærret.

/ritzau/