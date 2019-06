En medarbejder i Københavns Lufthavn er onsdag aften blevet ramt af et lyn på lufthavnens område.

En mand er onsdag aften blevet ramt af et lyn i Kastrup Lufthavn i København.

Det bekræfter vagtchef Michael Andersen ved Københavns Politi.

- En medarbejder, der arbejder i lufthavnen, er blevet ramt af lyn, siger vagtchefen.

- Det er sket inde på lufthavnens område.

Københavns Politi modtog anmeldelsen om hændelsen klokken 22.25.

Den ramte er en 58-årig mand, oplyser vagtchefen. Politiet kan omkring klokken 23.30 ikke oplyse nærmere om mandens tilstand.

- Det kan jeg ikke sige mere om, før jeg har fået en opdatering fra stedet, siger Michael Andersen.

Han oplyser, at der er en ambulance og patruljer på stedet.

Den tilskadekomne mand er kørt til Rigshospitalet.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) melder onsdag aften om skybrud flere steder.

- Klokken 22.45 er der målt skybrud i Vallensbæk og Ishøj med henholdsvis 16,8 og 15,4 millimeter regn på 30 minutter, skriver DMI på Twitter.

DMI oplyser, at instituttets hjemmeside for øjeblikket er nede, men at der arbejdes på at få den op at køre igen hurtigst muligt.

Ifølge Østjyllands Politi er en mand i Østjylland muligvis også ramt af et lyn onsdag aften. Det skriver tv2.dk.

- Det er en mand, der er ude at gå en tur i Skejby i Aarhus Nord. Det, vi ved, er, at han falder om, mens det virkelig lyner og brager, siger vagtchef Michael Ørum til TV2 Østjylland.

- Han er kørt til skadestuen, og vi kender endnu ikke til omfanget af hans skader.

Klokken 22.00 var der registreret mere end 1000 lynnedslag, skriver B.T.

/ritzau/