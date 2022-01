Tirsdag måtte en forslået 43-årig mand søge hjælp ved DanBolig i Åbyhøj.

Manden var blevet udsat for vold og holdt fanget i en lejlighed i Åbyhøj i flere timer, inden han var sluppet fri og havde søgt tilflugt ved DanBolig.

Nu er tre personer anholdt i sagen – en 20-årig kvinde og to mænd på henholdsvis 29 og 44 år.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

De er alle sigtet for i forening og sammen med en 30-årig mand, som politiet endnu ikke har fået fat i, at have frihedsberøvet den 43-årige mand og udsat ham for grov vold.

Den ene af de anholdte, den 44-årige mand, blev torsdag klokken 10 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

De øvrige er blevet løsladt efter afhøring, men er fortsat sigtede.

Manden blev efter skaderne indlagt på sygehuset, men har dog ikke umiddelbart pådraget sig nogen alvorlige skader.