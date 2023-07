Når de lavede pandekager, var det ikke kun til deres egne børn, men til hele vejen.

Når de andre forældre havde travlt, tog de sig tid til endnu en omgang rundbold med børnene og deres kammerater.

Men forældrene havde ifølge politiet også en dyster skyggeside, hvor de forgreb sig seksuelt på både deres egne og andre børn.

Sådan så den barske virkelighed tilsyneladende ud i en incestfamilie i Nordsjælland.

Forældrene har været anholdt siden august, og anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi er nu klar til at stille dem for retten.

Ifølge de alvorlige anklager voldtog forældrene rutinemæssigt deres egne to børn i årevis.

Det startede for både sønnens og datterens vedkommende, da de var syv år gamle.

Også tre andre børn blev ifølge anklagemyndigheden udsat for voldtægter eller blufærdighedskrænkelser.

Børnenes mor ventes at tilstå, når hendes sag 5. juli skal behandles i byretten i Hillerød.

Derimod nægter den 38-årige far sig fortsat skyldig i den rejste tiltale. Hans straffesag ventes først at komme for retten senere – måske omkring årsskiftet.

Han er selvstændigt også tiltalt for yderligere forhold over for to andre piger. En af dem hans egen stedsøster, ligesom han ifølge anklageskriftet også lokkede en mindreårig pige med snus, hvis han måtte tage hendes mødom.

»Det har været en familie uden ret mange regler. Ingen faste spisetider, ingen faste sengetider og et ret afslappet forhold til børnenes skolegang,« fortæller en bekendt af familien til B.T. forud for de kommende retssager.

Kilden ønsker af private grunde at være anonym, men B.T. kender identiteten på den pågældende.

»Der var flydende grænser i familien, hvor børnene på sin vis var omdrejningspunktet. Forældrene var mere afslappede venner med børnene end forældre for dem,« tilføjer den bekendte.

Fra flere sider beskrives særligt børnenes far som tilsyneladende utroligt sød og opsøgende hjælpsom over for sine omgivelser. Men samtidig også påtrængende og manipulerende.

»Han optræder gerne som klassens klovn, der altid prøver at fyre noget sjovt af.«

Det betød blandt andet, at familien frem til forældrenes anholdelse ofte havde stor social kontakt, men med en hyppig udskiftning i omgangskredsen.

»Forældrene tog initiativ til mange aktiviteter for deres egne og andre børn, som andre forældre ville ønske, at de også havde tid til.«

»Samtidig kunne de virke til ikke at være alt for smarte og uden særlig meget struktur. Men i dag kan man se, hvor dygtige og snedige de har været i forhold til at komme tæt på andre børn,« tilføjer en kilde.

En anden bekendt af familien genkender billedet af den store hjælpsomhed.

»Parret var lidt specielle i deres væremåde, men tilsyneladende gode ved deres børn til daglig. De havde kun til dagen og vejen, men virkede meget kærlige og ekstremt hjælpsomme.«

»De kendte alt og alle og havde en stor omgangskreds. Særligt han var typen, som alle snakkede med – særligt når der var behov for praktisk hjælp.«

»Ingen har haft den fjerneste mistanke til parret. Men ganske kort før deres anholdelse hørte jeg for første gang, at de snerrede ad hinanden. Jeg regnede med, at en af dem havde været utro.«

»Det var helt sort for mig, da jeg hørte, hvad de var anholdt for. De har virket ekstremt stolte af deres børn, og intet havde på forhånd kunnet vække mistanken, når man var sammen med familien,« tilføjer den bekendte.

Da Nordsjællands Politi for knap et år siden anholdt forældreparret, fandt man på bopælen blandt andet en ulovlig tåregasspray og en smule hash.

Samtidig fandt politifolkene også børnepornografisk materiale i form af fem billeder og to videosekvenser, der ifølge tiltalen var optaget i forbindelse med voldtægterne af parrets datter og en anden pige.

Det børnepornografiske materiale blev fundet på forældrenes telefoner, en bærbar computer, et USB-stik og et SD-kort.

Derfor vil anklagemyndigheden forlange disse effekter konfiskeret i forbindelse med de kommende straffesager.

Samtidig kræver Nordsjællands Politi blandt andet, at begge forældre frakendes retten til at beskæftige sig med og få besøg af børn og unge under 18 år, der ikke er ledsaget af en voksen.

