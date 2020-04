Bilinspektør undersøger omstændigheder ved frontalt sammenstød fredag morgen.

To biler kørte frontalt sammen tidligt fredag morgen på Vestvejen vest for Horsens. En person er afgået ved døden, mens to andre er i kritisk tilstand, oplyser politiet fredag eftermiddag.

Meldingen om ulykken indløb klokken 06.12. I den ene bil befandt sig tre personer, mens der var én i den anden.

De tre hårdt kvæstede, der alle er mænd, blev med helikopter og ambulance bragt til henholdsvis Skejby og sygehuset i Horsens. En af disse blev senere erklæret død, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Der er tale om en udenlandsk statsborger, og hans pårørende i hjemlandet skal nu underrettes. Han befandt sig i bilen med tre personer. Foreløbig tilbageholder politiet oplysninger om nationalitet og alder.

På grund af ulykkens alvorlige følger blev en bilinspektør tilkaldt for at undersøge omstændighederne nærmere.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi har fredag ikke oplysninger om, hvordan det kunne gå, at bilerne stødte sammen ved Meringvej og frakørslen fra motorvejen.

I forbindelse med oprydningsarbejdet var Vestvejen spærret for trafik i begge retninger i et par timer.

/ritzau/