En person er dræbt, og to andre er hårdt sårede efter et skyderi ved Meny på Nørre Allé i Kalundborg. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.12, oplyser vagtchef Boye Rassmussen.

»Vi får en anmeldelse om, at tre personer er skudt på gaden. Da vi kommer derud kan vi konstatere, at det er som anmeldt. Tre personer ligger eller befinder sig på stedet. En person afgår ved døden, mens to er hårdt sårede,« siger han.

Boye Rasmussen understreger, at motivet er ukendt, og at han ikke ved, om skyderiet eventuelt er banderelateret.

»For os drejer det sig i første omgang om personredning og førstehjælp og derpå at sikre gerningsstedet og os selv. Vi har tilkaldt en lang række mennesker, der skal hjælpe os, herunder efterforskere,« siger han.

Hele området er afspærret.

