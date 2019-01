En person er dræbt, en anden er alvorligt såret, og to er blevet lettere såret ved knivstikkeri på åben gade i indre by i København nytårsnat.

Det bekræfter Københavns Politi over for TV 2.

Tungt bevæbnede betjente arbejder flere steder i indre by, herunder på Kultorvet tæt ved Nørreport Station.

Gerningsmanden eller -mændene er ifølge politiet fortsat på fri fod, skriver TV2.

Politiet skrev på Twitter kort før klokken fem nytårsmorgen, at man var i gang med at undersøge to knivstikkerier.

Knivstikkerierne blev anmeldt nytårsnat på henholdsvis Kultorvet og Gothersgade.

På grund af politiets arbejde på Nørreport Station blev metroen lukket og alle tog stoppet tidligt tirsdag morgen, men togene er nu tilbage i drift som normalt.

Politiet vil overfor B.T. ikke bekræfte, at deres tilstedeværelse i hjertet af København skyldes knivstikkerierne.

Opdateres...