En 20-årig mand fra Nivå er dræbt og fire er sårede i et skyderi lørdag aften i Rungsted.

»Det viser sig ved ankomsten, at der var flere, der var ramt af skud. En person er dræbt og fire ramt af skud,« siger Lau Thygesen, politiinspektør ved Nordsjællands Politi, på et pressemøde.

»Vi er massivt til stede. Og vi leder videre. Vi har en hypotese om, at det er et skyderi mellem to lokale bandegrupperinger,« uddyber han.

I en efterfølgende pressemeddelelse fra politiet oplyses det, at den dræbte er en 20-årig mand fra Nivå. I en anden opdatering fastslås det, at 14 personer i alderen 20-32 år er blevet anholdt.

Meldingen om skyderierne løb ind til politiet omkring klokken 18.00 lørdag aften.

Politiet er massivt til stede i den nordsjællandske by Rungsted, hvor der tidligt lørdag aften var en skudepisode. Foto: Presse-photos.dk

Herefter rykkede både politi og redningsfartøjer massivt ud til Rungsted Strandvej, hvor skyderiet fandt sted.

Politiet har pågrebet flere mistænkte, men leder fortsat efter andre gerningsmænd, oplyste Lau Thygesen på pressemødet.

Af de fire sårede kunne politiinspektøren fortælle, at to er under behandling, mens de to andre er lettere kvæstede.

Han fortalte også, at politiet fortsat arbejder på fuld tryk.

»Vi er massivt til stede de steder, hvor de (gerningspersonerne, red.) kan være, så vi ikke ser yderligere skyderier. Også i villakvartererne og i folks haver,« siger politiinspektøren.

»Vores efterforskning skal afdække, hvad der er sket forud for episoden. Vi søger vidner, der har set noget lige inden skyderierne. Noget tyder på at det her var anden bølge,« siger Lau Thygesen, der også fortæller om selve gerningsstedet:

»Vi kom ud til et kaotisk gerningssted med mange kvæstede og nu også en dræbt,« siger politiinspektøren.

Han opfordrer de lokale til kun at gå udenfor, hvis man har et ærinde.

»Det er usædvanligt med så voldsomt et skyderi ved Rungsted Kyst.«

Lau Thygesen fortæller desuden, at man fra politiets side mener, at de potentielle gerningspersoner havde mødtes inden skyderiet.

Nordsjællands Politi vil gerne høre fra vidner til episoden. Man kan kontakte politiet på 114.