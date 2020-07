Politiet har en formodning om dræbtes identitet og arbejder på at finde ud af, hvorfor et hus eksploderede.

En voldsom eksplosion og brand i et hus i Svendborg onsdag formiddag har kostet en person livet, mens en anden er kommet lettere til skade.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen om branden på Græskæmnervej 17 klokken 10.55. Da der var oplysninger om, at branden var opstået i forbindelse med en kraftig eksplosion, blev sprængstofeksperter fra Forsvaret også tilkaldt.

Kort tid efter at redningsmandskabet nåede frem til huset, blev en lettere tilskadekommen person bragt til sygehuset.

Først da branden omkring klokken 16 var slukket, kunne sprængstofeksperterne komme ind i huset. Her fandt de en død person.

- Politiet kender endnu ikke identiteten på den dræbte, men har en formodning om, hvem der er tale om, lyder det i pressemeddelelsen.

Eksplosionen var så kraftig, at ejendommen er blevet voldsomt beskadiget, og politiet afspærrede et område i en radius på 100 meter.

Desuden blev beboere i fire gader evakueret. Foruden Græskæmnervej drejer det sig om Byskrivervej, Fruerstuevej og Øksnebjergvej.

Ved middagstid blev de evakuerede af politiet opfordret til at få husly hos venner, bekendte og familie.

For de beboere, der ikke har mulighed for at finde husly, er der oprettet et evakueringscenter på Ørkildskolen på Østre Skolevej 2.

Politiet kan ikke sige noget om, hvornår de evakuerede beboere får lov til at vende hjem.

Eksplosionen betød, at bomberyddere fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste som de første blev sendt ind i brandtomten, da branden var slukket. De skulle sikre, at der ikke var fare for yderligere eksplosioner.

- Politiet går nu i gang med de tekniske undersøgelser, der skal fastlægge hændelsesforløbet, identificere den omkomne og fastslå de nærmere omstændigheder omkring eksplosionen, skriver politiet i pressemeddelelsen.

/ritzau/