En person er død og en anden er i livsfare efter skyderi. Politiet har tilbageholdt en mand i sagen.

En person er blevet dræbt, og en anden er i "særdeles kritisk tilstand" efter en skudepisode i Herlev sent tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der fik anmeldelsen om skyderiet klokken 17.50.

På billeder fra stedet kan man se en bil, der er ramt af flere skud, og politifolk føre en mand iført håndjern og dna-dragt - en heldragt, der skal sikre eventuelle spor - væk.

Politiet bekræfter, at en person er tilbageholdt i forbindelse med skyderiet, men kan kort før klokken 20.00 ikke sige noget om omstændighederne ved skyderiet, og om de to ramte personer sad i bilen med skudhuller i motorhjelmen.

På Twitter oplyser politiet, at man fortsat er "massivt til stede i omkring Sennepshaven i Herlev. Både for at efterforske skyderiet og for at skabe tryghed".

/ritzau/