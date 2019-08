En person er død i et solouheld ved Haderslev. En anden person er i livsfare.

Det oplyser Sydjyllands Politi

Ulykken er sket i krydset Fjelstrupvej - Aastrup Allé.

De to personer kom alvorligt til skade efter at være kørt ind i et træ ved Haderslev.

»Der er to meget alvorligt tilskadekomne, og vi arbejder lige nu på stedet,« sagde Søren Strægaard, der er vagtchef ved Sydjyllands Politi, tidligere.

Meldingen går på, at de to personer er fastklemt.

Redningspersonale er på stedet, og en redningshelikopter er rekvireret.

Opdateres...