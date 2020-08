Der er sket en alvorlig trafikulykke på Hillerødmotorvejens forlængelse torsdag middag. Her er en personbil og et bjærgningskøretøj kørt frontalt ind i hinanden.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Politiet modtog klokken 12.35 en anmeldelse om ulykken, der er sket mellem Isterødvejen og Frederiksværksgade.

Føreren af personbilen har mistet livet i forbindelse med sammenstødet.

Politiet oplyser på Twitter, at de pårørende er underrettet.

Efter ulykken blev vejen spærret i begge retninger, men klokken 16 åbnede vejen op igen for trafik i begge retninger.

Hos Nordsjællands Politi ved man endnu ikke, hvad der var årsag til den voldsomme ulykke.

»Umiddelbart ser det ud som om, at den her bil af ukendte årsager trækker over i den modsatte vognbane, hvor den kører ind i et bjærgningskøretøj,« fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, Rolf Hoffman