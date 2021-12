Klokken 01.17 landede en anmeldelse hos Københavns Politi. En person var kørt ind i et træhus, lød det.

Nu er personen blevet anholdt og sigtet i sagen, som politiet fortsat er ved at undersøge.

Det står nemlig endnu ikke helt klart, hvad der forårsagede uheldet på Krudtløbsvej ved Minebådsgraven natten til søndag, fortæller vagtchef Thomas Hjermind.

Sikkert er det dog, at politiet ved ankomst til adressen blev mødt af to personer. Og det er altså den ene af dem, man valgte at tage med på stationen.

Pågældende er blevet testet for alkohol, og mens man venter på svarene herfra, vil han blive afhørt, lyder det fra vagtchefen.

Mens både hus og bil fik skader som følge af uheldet, er der ingen meldinger om personskader.

Hverken blandt bilens passagerer eller husets beboere.

Tekniske undersøgelser skal nu vise, hvad der ledte til uheldet.