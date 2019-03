En brand i en etageejendom i Esbjerg udviklede sig fredag aften. En ældre kvinde blev reddet ud.

Fredag aften udviklede en brand i en etageejendom i Esbjerg kraftig røg og sendte en ældre kvinde på sygehuset.

Det oplyser Mads Dammark, der er vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om branden, der opstod i en lejlighed på anden sal i Kronprinsensgade klokken 20.04.

- Hold til højre for udrykningskøretøjerne på vej til stedet, skrev vagtchefen på Twitter, da branden brød ud.

Klokken 21.00 er branden slukket, men tilstanden på den kvinde, der blev kørt væk fra stedet, er ukendt, oplyser Mads Dammark.

Branden startede i den øverste lejlighed i bygningen og fik efterfølgende fat i taget. Ud over den ældre kvinde kom ingen til skade.

- De andre evakuerede sig selv, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at der fortsat vil pågå efterslukning på stedet fredag aften, men at situationen er under kontrol.

- En lejlighed er udbrændt, og beboerne fra de øvrige kan formentlig vende hjem, lyder det fra vagtchefen.

/ritzau/