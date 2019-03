En 73-årig mand er anholdt for skyderi i Helsinge. En jævnaldrende mand har mistet livet på sin hjemmeadresse.

Der er mandag formiddag afgivet skud mod en mand i Helsinge.

Vedkommende - en 74-årig mand - er afgået ved døden. Han blev skudt i ryggen på sin hjemmeadresse.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Den formodede gerningsmand er anholdt. Han er 73 år. Han kontaktede selv politiet umiddelbart efter skyderiet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 09.06, og 14 minutter senere blev den 73-årige anholdt.

Nordsjællands Politi undersøger flere mulige motiver til skyderiet - herunder jalousi. Tidligere oplyste politiet, at der formentlig er tale om en "jalousihandling".

Gerningsvåbnet er sikret og skal undersøges nærmere.

Lidt efter klokken 14 mandag arbejder politiet fortsat på gerningsstedet i Helsinge.- Vi forventer, at undersøgelserne vil vare et stykke tid endnu, men ønsker i øvrigt ikke at oplyse nærmere om ejendommens adresse af hensyn til de pårørende, skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den 74-dræbtes pårørende er underrettet.

Den formodede gerningsmand vil blive stillet til grundlovsforhør ved Retten i Helsingør tirsdag klokken 9.

Han har ikke ønsket at udtale sig til politiet, men politiet vil forsøge endnu en afhøring senere mandag.

/ritzau/