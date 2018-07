Politiet har tidligere oplyst, at en mand blev ramt af skud i benet, men manden blev ramt i maven.

København. En 24-årig mand er blevet ramt i maven af et skud i Glostrup natten til tirsdag.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyste ellers tidligere, at manden, der er fra Fakse, var blevet ramt i benet.

Den tilskadekomne blev kørt til Rigshospitalet, hvor han er indlagt og uden for livsfare.

Klokken 00.32 modtog politiet en anmeldelse om en skudepisode ved Leddet i Glostrup.

En formodet gerningsmand løb fra gerningsstedet og undslap både betjente og politihunde.

Det fører nu til, at politiet efterlyser den flygtende person, som er mellem 18-25 år gammel og mellem 170-175 centimeter høj.

Personen er muskuløs af bygning og var iført mørk hættetrøje, lange mørke bukser og kondisko.

Episoden, hvor der blev afgivet flere skud, efterforskes som forsøg på manddrab og politiet efterlyser oplysninger fra vidner eller andre, som ved noget om skyderiet.

- Har nogen set eller hørt noget i området ved Leddet, Diget og Sportsvej omkring klokken 00.30 natten til tirsdag, så hører vi meget gerne om det, siger efterforskningsleder Ole Nielsen, Københavns Vestegns Politi.

Politiet ved endnu ikke, hvad der ligger til grund for skyderiet, men Ole Nielsen oplyser, at der er intet, som tyder på, at det er banderelateret.

/ritzau/