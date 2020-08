En 20-årig kvinde fremstilles ved grundlovsforhør i retten i Randers torsdag for at have stukket en vagtlæge i brystet samme nat.

Det skriver Østjyllands Politi i et tweet. Grundlovsforhøret finder sted ved middagstid.

Overfaldet skulle være foregået ved, at den 20-årige havde fået fat i en saks, som hun så havde stukket i brystet på lægen. Det skete på et bosted i Randers.

Politiet oplyser dog, at den forurettede ikke kom alvorligt til skade, da episoden fandt sted.

