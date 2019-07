Emilie Mengs far, Nicolai Skovgaard, bruger dage og nætter på at spekulere over de utallige ubesvarede spørgsmål omkring datterens død. Særligt et spørgsmål nager ham: Hvordan døde Emilie?

Det fortæller Nicolai Skovgaard i første afsnit af B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet'.

»Hvad fanden skete der? Det spørgsmål bliver ved med at buldre oppe i hovedet. Man slipper det aldrig,« siger Nicolai Skovgaard.

I dag er det præcis tre år siden, at 17-årige Emilie Meng forsvandt fra Korsør Station.

Hør første afsnit af Emilie Meng-mysteriet lige her

Tidligt om morgenen den 10. juli 2016 ankom hun med toget fra Slagelse sammen med to veninder og en ven.

Mens de andre tog en taxi, valgte Emilie Meng at gå hjem. Siden er hun af venner ikke set i live.

Hvem slog min datter ihjel?

I første afsnit af B.T.s podcast fortæller Nicolai Skovgaard om savnet af datteren og om de dystre tanker, der har plaget ham siden datterens uforklarlige forsvinden.

Teorier. Spekulationer. Brudstykker af svar på et hav af ubesvarede spørgsmål rider ham som en mare.

Emilie Meng forsvinder: Den 9. juli 2016: Lørdag aften er Emilie Meng i byen i Slagelse med to veninder og en ven. De er på vandpibecafé og McDonald's, hvorefter de tager toget tilbage til Korsør.

Lørdag aften er Emilie Meng i byen i Slagelse med to veninder og en ven. De er på vandpibecafé og McDonald's, hvorefter de tager toget tilbage til Korsør. 10. juli 2016: Emilie Meng ankommer sammen med de andre til Korsør Station kl. 3.53 søndag morgen. Veninderne og vennen tager en taxi, imens Emilie vælger at gå hjem. Der er små fire kilometer fra stationen til hjemmet i Korsør.

Emilie Meng ankommer sammen med de andre til Korsør Station kl. 3.53 søndag morgen. Veninderne og vennen tager en taxi, imens Emilie vælger at gå hjem. Der er små fire kilometer fra stationen til hjemmet i Korsør. 10. juli 2016: Kl. 4.00 modtager Emilies bedste veninde, som har været med i byen, og som sidder i taxien, en tekstbesked fra Emilie Meng med et screenshot af en anden sms. Hun svarer Emilie kl. 4.03, men denne besked kommer aldrig frem. Det er også heromkring, at politiet har opsnappet de sidste signaler fra Emilies telefon.

Kl. 4.00 modtager Emilies bedste veninde, som har været med i byen, og som sidder i taxien, en tekstbesked fra Emilie Meng med et screenshot af en anden sms. Hun svarer Emilie kl. 4.03, men denne besked kommer aldrig frem. Det er også heromkring, at politiet har opsnappet de sidste signaler fra Emilies telefon. 10. juli 2016: Omkring kl. 10 søndag formiddag melder Emilie Mengs mor sin datter for savnet. Politiet iværksætter om eftermiddagen en eftersøgning og leder med hunde omkring Korsør Station. Samtidig sætter de en helikopter i luften og afsøger kyststrækningen langs Korsør. Om aftenen indstiller de eftersøgningen, da der ikke er spor efter den 17-årige pige.

»Jeg kan godt lægge det væk, men det kommer op igen. Nogle gange vågner jeg om natten, og så ligger jeg bare og spekulerer,« fortæller han.

Emilie Mengs familie har aldrig fået at vide, hvordan hun døde, og uvisheden omkring dødsårsagen er noget af det, der nager Nicolai Skovgaard mest:

»Jeg vil gerne vide det. Og egentlig vil jeg ikke vide det. Men på en eller anden måde vil jeg godt vide, hvad der er sket. Er hun blevet voldtaget? Stranguleret? Det har jeg ikke fået en skid at vide om, og det har hendes mor heller ikke.«

Nicolai Skovgaard fortæller, at han har leget med tanken om at udgive sig for at være betjent, bare så han kunne få den retsmedicinske rapport udleveret fra Rigshospitalet:

Emilie Mengs far, Nicolai Skovgård, sætter ord på sin smerte på værtshuset Cafe Frederiksberg. Foto: Bo Amstrup Vis mere Emilie Mengs far, Nicolai Skovgård, sætter ord på sin smerte på værtshuset Cafe Frederiksberg. Foto: Bo Amstrup

»Jeg har været så langt ude oppe i hovedet, at jeg tænkte: 'Jeg vil kraftedeme finde ud af det',« siger han, holder en pause og rækker ud efter den øl, der står på bordet foran ham.

Alkoholen har været en følgesvend i Nicolai Skovgaards liv i mange år. Også før hans datter forsvandt. Da Emilie Meng var omkring seks år gammel, blev Nicolai Skovgaard skilt fra Emilies mor, og efter nogle år i Korsør flyttede han til Aalborg.

Nu er det for sent

I årene op til Emilies forsvinden havde far og datter sparsom kontakt, og det fortryder Nicolai Skovgaard i dag bittert.

»Jeg var en dårlig far. Jeg har ikke været på. Jeg var for fraværende, og det fortryder jeg nu. Det var min plan, at vi skulle ud at rejse. Hygge os og lære hinanden bedre at kende. Men det er for sent nu.«

'Emilie Meng Mysteriet' Over 10 afsnit afdækker B.T. med podcasten 'Nogen ved noget: Emilie Meng Mysteriet' alle aspekter af sagen. Vi dykker ned i sagen, taler med personer tæt på Emilie Meng, gennemgår retsdokumenter og efterprøver teorier og spor. Første afsnit udkommer i dag. Herefter udkommer afsnittene søndage og onsdage de næste fem uger. 'Emilie Meng Mysteriet' kan findes på bt.dk og i iTunes. Ved du noget om sagen, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til meng@bt.dk - Tak.

For nylig forlod Nicolai Skovgaard Aalborg, hvor han boede med en kæreste.

Nu har han bosat sig i Skælskør for at være tættere Korsør, hvor Emilie Meng ligger begravet. Fra tid til anden besøger han datterens grav:

»Så har jeg en øl og en Ice (Smirnoff, red.) med, for jeg ved, at hun var begyndt at drikke Ice en gang imellem. Så hælder jeg den ud på graven og taler lidt med hende, mens jeg drikker min øl.«

Du kan høre B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet' her.

Ved du noget om sagen, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til meng@bt.dk - Tak.