De var bedste veninder. Sarah Midling og Emilie Meng. Sarah var den tilbageholdende, Emilie den mere spontane.

Men den 10. juli mistede Sarah Midling sin bedste veninde. En morder gjorde en ende på Emilie Mengs liv og anbragte hendes lig i en sø ved Regnemarks Bakke.

Sarah Midling lever videre. Med en sorg, der er så stærk, at »den dræber en«. Det fortæller hun i DRs dokumentarserie 'Emilie Meng - en efterforskning går galt'.

»Vi har brug for at vide, hvad der skete, og vi har brug for at vide, hvorfor hun blev taget fra os. Før kan man ikke få sagt ordentligt farvel. Man føler ikke, hun hviler, før man har fundet ud af det. Os, der stadig er her, vi hviler heller ikke,« siger Sarah Midling i dokumentarserien, der er blevet vist i tre afsnit henover oktober.

Sarah Midling og Emilie Meng Foto: Privatfoto Vis mere Sarah Midling og Emilie Meng Foto: Privatfoto

I tredje og sidste afsnit af dokumentarserien fortæller Sarah Midling, at hun jævnligt møder sin afdøde veninde i sine drømme:

»Nogen gange kan man godt have drømme om, at hun dukker op lige om lidt. Det gør jeg faktisk relativt tit. Det er ikke, at hun kommer tilbage. Hun er bare ikke forsvundet. Så er det svært, når man vågner og ved, at hun ikke er der. At skulle tage sorgen om igen,« fortæller hun.

Udover at leve med sorgen, savnet og frygten for den morder, der aldrig er blevet fanget, må Sarah Midling også leve med en følelse af at blive mistænkeliggjort i sin hjemby Korsør.

»Folk laver små grupper inde på Facebook. Hemmelige samtaler, hvor de anklager folk i byen for at skulle have gjort det. De anklager mig. De anklager min bror. De anklager Simon (fælles ven, red.),« siger hun i dokumentarserien.

Sarah Midling var Emilie Mengs bedste veninde. Her besøger hun for første gang det sted, hvor Emilie Meng blev fundet. Foto: DR Vis mere Sarah Midling var Emilie Mengs bedste veninde. Her besøger hun for første gang det sted, hvor Emilie Meng blev fundet. Foto: DR

Sarah Midling var en af de sidste personer, der så Emilie Meng i live. Om natten fra den 9. til den 10. juli 2016 var Emilie og Sarah sammen med vennerne Simon og Nicole i Slagelse. De var på vandpibecafé og dernæst på Mc Donalds for til sidst at tage toget tilbage til Korsør.

Sarah, Simon og Nicole valgte at tage en taxa hjem fra Korsør Station, men Emilie Meng insisterede på at gå de knap fire kilometer til sit hjem i den modsatte ende af byen. Veninderne har forklaret, at en fyr hun havde datet, netop havde gjort det forbi, og at hun derfor havde brug for at være sig selv.

Da Emilie Mengs forsvinden blev kendt i offentligheden, blev Sarah Midling kritiseret på sociale medier for ikke at have tvunget Emilie til at tage taxaen.

»Folk på nettet mener, at vi - os tre - at vi skulle have tvunget hende med i taxaen. Og så sidder vi alle tre med det spørgsmål: Hvorfor gjorde vi ikke det? Den nager rigtig, rigtig meget,« siger hun i programserien.

Sarah Midling besøger veninden Emilie Mengs grav i dokumentaren 'Emilie Meng – en efterforskning går galt'. Vis mere Sarah Midling besøger veninden Emilie Mengs grav i dokumentaren 'Emilie Meng – en efterforskning går galt'.

I dokumentareserien fortæller Sarah Midlings mor, Marianne Midling, at hun har skrevet sig op til lejligheder i andre byer end Korsør, fordi det er for hårdt for familien at bo i byen.

Hun fortæller, at clairvoyante og borgere i Korsør har spredt rygter om, at Sarah Midlings familie holdt Emilie Meng fanget i deres kælder. Rygterne førte ifølge Sarah Midlings mor til, at familien fik indbrud flere gange.

»Man så i de forskellige facebook-grupper, specielt nogle clairvoyante, som undersøgte vores familie for at se, om vi skjulte Emilie. De gik ind i vores hus. Specielt mens Emilie stadigvæk var savnet,« siger Marianne Midling.

Emilie Mengs mor, Helene Meng, fortæller i sidste afsnit, hvordan tabet af hendes datter stadig holder hende vågen om natten.

Emilie Mengs gravsted i Korsør. Foto: DR Vis mere Emilie Mengs gravsted i Korsør. Foto: DR

»Nætterne har været virkelig slemme at komme igennem. Når jeg er vågnet om natten, så har jeg ikke vidst, hvor jeg skulle gøre af mig selv. Så har jeg haft de her frygtelige billeder af, hvad der kunne være sket Emilie. Ja, nogen gange kan jeg næsten høre hende råbe om hjælp. Det er der, hvor jeg næsten ikke kan holde ud at være inde i mig selv,« siger hun i sidste afsnit af dokumentaren.

Drabet på Emilie Meng er stadig under efterforskning. Rigspolitiet har nedsat en særlig gruppe, der skal foretage et såkaldt peer review, hvor efterforskningen gennemgås på ny.

Ved du noget om drabet på Emilie Meng? Så send en mail til meng@bt.dk.

