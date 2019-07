Emilie Mengs familie og venner vidste med det samme, at der var sket den 17-årige pige noget, da hun ikke mødte op på arbejde som korsangerinde om morgenen den 10. juli.

Det understreger Emilie Mengs chef, præsten Anna Helleberg Kluge, i andet afsnit af B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet'.

Her fortæller hun blandt andet, hvordan Emilie Mengs forsvinden forvandlede Korsør til et frygtfuldt samfund, hvor mistro, mistænkeliggørelse og paranoia ramte alle borgere som et slag fra en lægtehammer.

»De første dage var der nogen, der sagde: 'Ah, hun er stukket af med en kæreste. Men det vidste jeg, at hun ikke var,« fortæller Anna Helleberg Kluge og fortsætter:

»Man kunne blive vred over det, for man ville gerne have, at politiet skulle gå i gang nu. For hun stak ikke af med en kæreste. Hun sov ikke over sig. Hun løb ikke hjemmefra. Det gjorde Emilie simpelthen ikke.«

Emilie Meng blev sidst set på Korsør Station, hvor hun ankom med toget fra Slagelse klokken 3.53 sammen med to veninder og en ven.

Imens de andre tog en taxi, valgte Emilie Meng at gå de små fire km. hjem med den begrundelse, at hun havde brug for at være alene, efter at en fyr samme aften havde gjort det forbi med hende.

Emilies mor kom løbende ind

Emilie skulle møde i kirken klokken 9, men hun dukkede aldrig op.

»Emilies mor kommer løbende ind og siger: 'Er Emilie her?' Og så vidste alle, både organist og hendes veninder i koret, at noget var helt galt,« fortæller Anna Helleberg Kluge.

Emilie Mengs forsvinden blev samme dag meldt savnet til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som hen under eftermiddagen sendte en helikopter i luften, der søgte efter Emilie Meng over land og vand.

Troede ikke på politiets teori

Dagen efter ændrede sagen dog karakter, da politiet meldte ud, at Emilie Meng var stukket af hjemmefra.

»Vores tese netop nu er, at vi tror, hun er i live. For et par måneder siden stak hun af til København på grund af kærestesorger. Det kan være det samme, det handler om nu. Hendes kæreste har – fra hvad vi ved fra hendes veninder – netop forladt hende,« sagde indsatsleder Flemming Jensen til B.T. mandag den 11. juli.

Den teori købte Anna Helleberg Kluge dog ikke.



»Jeg troede ikke på det et halvt sekund. Hun havde en god tæt kontakt til sin mor og var fortrolig med sin mor. Hun ville aldrig, aldrig stikke af,« siger hun.

B.T. har talt med flere kilder, der kendte Emilie Meng godt, og de fortæller enstemmigt, at historien – om at Emilie Meng tidligere var stukket af – ikke havde hold i virkeligheden.

Alligevel holdt politiet fast i den teori i flere dage.

Tjekkede ikke videoovervågning

Først om tirsdagen – mere end to døgn efter teenagerens forsvinden – fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi adgang til de film, som overvågningskameraerne på Korsør Station havde fanget om morgenen den 10. juli.

De viste, at Emilie Meng med sikkerhed ikke var vendt tilbage til Korsør Station og derfor aldrig kunne have taget toget til København.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke ønsket at medvirke i B.T.s podcast om Emilie Meng-sagen.

