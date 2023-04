Det er en lettelse, at politiet efter snart syv års efterforskning har en konkret mistænkt for drabet på Emilie Meng.

Det siger bistandsadvokaten for Emilie Mengs mor til B.T.

»Jeg tror, at både jeg, Emilie Mengs familie og resten af Danmark deler opfattelsen af, at det er en kæmpestor lettelse, at der endelig er kommet en sigtelse i den her sag,« siger advokat Mai-Brit Storm Thygesen.

På et pressemøde onsdag meldte politiet ud, at den 32-årige mand, der er sigtet for at have kidnappet og voldtaget en 13-årig pige i Kirkerup, nu også er blevet sigtet for drabet på Emilie Meng. Ifølge politiet har han frihedsberøvet, voldtaget og dræbt hende.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Politiet har oplyst, at Emilie Mengs familie onsdag er blevet underrettet om, at der er rejst sigtelse mod den 32-årige.

»Det er jo helt åbenbart, at med det stykke arbejde, som jeg og familien har lagt i den her sag, er det selvfølgelig en kæmpestor milepæl, at der nu endelig er en konkret sigtet. Det er jo et eller andet sted det opkald, vi har ventet på i syv år,« siger Mai-Brit Storm Thygesen.

Mai-Brit Storm Thygesen har tidligere presset på for, at politiet skulle foretage en grundig efterforskning af, om den 32-årige kan kobles til drabet på Emilie Meng.

Da B.T. afslørede, at den 32-årige tidligere ejede en sølvgrå Hyundai i30, dengang Emilie Meng forsvandt, kaldte hun oplysningerne »chokerende«.

»Politiet har en ekstremt vigtig forpligtelse i at få undersøgt alt omkring den her bil. Alle midler bør rulles frem,« sagde hun.

Mandag afslørede B.T., at politiet har beslaglagt bilen i Slovakiet. Den var blevet totalskadet i Danmark i 2021, solgt videre til en autoophugger og eksporteret til Slovakiet, hvor en familie i dag ejer bilen.

Under Sydsjællands- og Lolland-Falster Politis pressemøde onsdag bekræftede politiinspektør Kim Kliver, at politiet har lokaliseret og sikret bilen i Slovakiet, og at den skal undersøges for spor.