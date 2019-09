Moren til den forsvundne teenager Emilie Meng udtaler sig for første gang om drabet på sin datter.

17-årige Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016 efter en bytur i Slagelse. Hun fulgtes med to veninder og en ven, der alle valgte at tage en taxa hjem fra Korsør Station. Men Emilie Meng insisterede på at gå de små fire kilometer til sit hjem på Jens Baggesens Gade i Korsør.

Siden er hun ikke blevet set i live.

Emilie Mengs biologiske far har tidligere udtalt sig om sagen, blandt andet til B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng Mysteriet'. Hendes mor, Helene Meng, har hidtil forholdt sig tavs, men nu taler hun for første gang om tabet af sin datter. Det sker i en dokumentarserie på tre afsnit, der bliver sendt på DR.

»Jeg har jo ikke sovet en hel nat igennem, siden det her er sket,« siger hun i en trailer for programmet, der bliver vist 7. oktober på DR1.

Helene Meng fandt ud af, at hendes 17-årige datter var væk, da hun ikke befandt sig på sit værelse. Hun var heller ikke mødt op på sit arbejde som korsangerinde i Sankt Povls Kirke, hvor hun skulle synge samme morgen.

Teenagerens forsvinden blev i første omgang efterforsket som en banal sag om en bortløben teenager. Senere udviklede sagen sig til en af de største drabsefterforskninger i nyere tid.

24. december 2016 blev Emilie Meng fundet død i en sø ved Regnemarks Bakke 60 kilometer fra Korsør. Det var en hundelufter, der gjorde det gruopvækkende fund. Drabet er stadig uopklaret.

Emilie Meng Foto: privat

Helene Meng har tidligere via en bistandsadvokat rettet en hård kritik af den efterforskning, Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi har foretaget. Kritikken går blandt andet på, at politiet ikke i tide fik sikret overvågningsvideoer fra Korsør Station, og at centrale vidner ikke blev afhørt i tide.

Produktionsselskabet 'Bermuda Production' har produceret udsendelserne for DR. Tv-holdet har brugt omkring et halvt år på at producere de tre afsnit. Håbet er, at dokumentarserien kan føre til nye spor i sagen.

»Vi håber, at serien kan være med at sætte fokus på sagen igen, og at en genfortælling af, hvad der skete, kan være medvirkende til, at der måske dukker nye vidner og informationer op, som kan hjælpe politiet med at finde gerningsmanden,« siger redaktionschef på Bermuda Production, Thomas Gade, til Sjællandske.

Du kan høre alle 11 afsnit af B.T.s podcast om sagen her. Ved du noget om drabet på Emilie Meng? Så send en mail til meng@bt.dk.