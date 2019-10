De kommer til hende om natten som mareridt. De kommer til hende om dagen som tanker.

Billederne i hendes hoved af det, der skete med hendes datter den frygtelige sommermorgen i 2016.

10. juli 2016 forsvandt Emilie Meng fra Korsør Station. Fem en halv måned senere blev hun fundet død i et vandhul ved Regnemarks Bakke, 60 kilometer fra Korsør.

Tabet af datteren har været så overvældende, at Helene Meng ikke har magtet at tale med pressen. Indtil nu.

Mandag aften står Helene Meng første gang frem og fortæller om sit livs tragedie. Det sker i det første af tre dokumentarprogrammer, der bliver vist på DR.

Programmerne, der er produceret af produktionsselskabet Bermuda, går tæt på Emilie Meng, hendes familie og veninder. Der vises blandt andet private optagelser og billeder af teenageren før hun forsvandt.

Helene Meng er tydeligt mærket af tre års sorg, frygt og vrede. Hun taler i et dæmpet tonefald og har på forhånd bedt om, at pressen ikke viser billeder fra programmet eller kontakter hende efter det bliver vist.

I programmet fortæller hun om den ondskab, der har ramt hende, og i skarpe vendinger kritiserer hun politiet for at have svigtet deres opgave med at efterforske forbrydelsen og fange gerningsmanden.

I dokumentarserien 'Emilie Meng - en efterforskning går galt' vises der nye private billeder og videooptagelser af Emilie Meng. Foto: Privatfoto Vis mere I dokumentarserien 'Emilie Meng - en efterforskning går galt' vises der nye private billeder og videooptagelser af Emilie Meng. Foto: Privatfoto

»Der er rigtig meget vrede. Selvfølgelig først og fremmest mod ham, som har gjort det her. Han har ødelagt Emilies liv og vores liv. Og så sekundært mod politiet, fordi de i den grad bare har sløset med det her. Han kunne måske være fundet i dag, hvis de havde gjort deres arbejde ordentligt,« siger Helene Meng.

Emilie Meng havde været i byen i Slagelse med to veninder og ven, da de ankom til Korsør klokken 03:53. De andre tog en taxa, men Emilie valgte at gå de små fire kilometer til sit hjem i den anden ende af Korsør. Hvad der herefter skete er uvist.

Det formodes, at hun gik ned af Kodakstien, en grussti som dengang gik igennem et tilgroet landskab af nedlagte kolonihaver og bølgende kornmarker.

I programmet fortæller Helene Meng, at billederne af, hvad der skete hendes datter på stien, er det som fylder hendes hoved.

Emilie Meng forsvinder: Den 9. juli 2016: Lørdag aften er Emilie Meng i byen i Slagelse med to veninder og en ven. De er på vandpibecafé og McDonald's, hvorefter de tager toget tilbage til Korsør.

Lørdag aften er Emilie Meng i byen i Slagelse med to veninder og en ven. De er på vandpibecafé og McDonald's, hvorefter de tager toget tilbage til Korsør. 10. juli 2016: Emilie Meng ankommer sammen med de andre til Korsør Station kl. 3.53 søndag morgen. Veninderne og vennen tager en taxi, imens Emilie vælger at gå hjem. Der er små fire kilometer fra stationen til hjemmet i Korsør.

Emilie Meng ankommer sammen med de andre til Korsør Station kl. 3.53 søndag morgen. Veninderne og vennen tager en taxi, imens Emilie vælger at gå hjem. Der er små fire kilometer fra stationen til hjemmet i Korsør. 10. juli 2016: Kl. 4.00 modtager Emilies bedste veninde, som har været med i byen, og som sidder i taxien, en tekstbesked fra Emilie Meng med et screenshot af en anden sms. Hun svarer Emilie kl. 4.03, men denne besked kommer aldrig frem. Det er også heromkring, at politiet har opsnappet de sidste signaler fra Emilies telefon.

Kl. 4.00 modtager Emilies bedste veninde, som har været med i byen, og som sidder i taxien, en tekstbesked fra Emilie Meng med et screenshot af en anden sms. Hun svarer Emilie kl. 4.03, men denne besked kommer aldrig frem. Det er også heromkring, at politiet har opsnappet de sidste signaler fra Emilies telefon. 10. juli 2016: Omkring kl. 10 søndag formiddag melder Emilie Mengs mor sin datter for savnet. Politiet iværksætter om eftermiddagen en eftersøgning og leder med hunde omkring Korsør Station. Samtidig sætter de en helikopter i luften og afsøger kyststrækningen langs Korsør. Om aftenen indstiller de eftersøgningen, da der ikke er spor efter den 17-årige pige.

Den ubærlige tanke om, at hendes datter har råbt om hjælp, men at ingen er kommet hende til undsætning.

Tanken om, at gerningsmanden stadig er derude.

Og tanken om, at han måske kunne være fanget tidligere, hvis ikke Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi havde begået afgørende fejl i den indledende efterforskning.

I dagene efter Emilie Meng forsvinden mente politiet, at hun formentlig var løbet væk hjemmefra og havde taget toget til København. Dette til trods for, at medlemmer af hendes familie frygtede, at hun var blevet udsat for en forbrydelse.

Overvågningsbillede fra Slagelse Station, der viser 17-årige Emilie. Vis mere Overvågningsbillede fra Slagelse Station, der viser 17-årige Emilie.

Første to døgn efter teenagerens forsvinden fik politiet fat i en overvågningsvideo fra Korsør Station, der viste, at hun ikke havde taget toget til København. Siden har det vist sig, at politiet mangler afgørende overvågningsmateriale i sagen.

I juli kunne B.T. afsløre, at der mangler overvågning fra Korsør Station. Noget som Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har erkendt over for familiens bistandsadvokat.

I dokumentarudsendelsen afslører DR og Bermuda, at politiet heller ikke i tide har sikret overvågningsvideoer fra Korsørs udfaldsveje. Videoerne, der bliver slettet efter 30 dage, ville ifølge programmet med sikkerhed have vist morderens køretøj undervejs fra Korsør til Regnemarks Bakke.

Helene Meng siger i udsendelsen, at hun tror gerningsmanden kunne være blevet pågrebet, hvis politiet havde efterforsket sagen som end drabssag fra starten og havde sikret sig alle tænkelige spor.

Hvem dræbte Emilie Meng. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Hvem dræbte Emilie Meng. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Hvis politiet havde grebet det her helt anderledes an fra starten af, hvis de havde taget det alvorligt, så havde der måske potentielt set været en god chance for, at de havde fundet frem til vedkommende, der havde gjort det her. Det er bare ikke i orden, for det er også noget af det, der bliver ved at køre i mit hoved og i mine mareridt. At den her person stadig er derude,« siger hun.

Dokumentaren 'Emilie Meng - en efterforskning går galt' bliver sendt på DR1 mandag aften og de efterfølgende to mandage.

