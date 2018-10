»Kære Justitsminister Søren Pape Poulsen«. Sådan indleder Helene Meng et brev til Danmarks Justitsminister.

10. juli 2016 forsvandt hendes datter, Emilie Meng, efter en bytur i Slagelse. Først juleaftensdag blev hun fundet død i et vandhul ved Borup. Sagen er fortsat uopklaret.

I brevet, der er sendt 9. maj 2018, kritiserer Helene Meng den indsats Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har gjort for at finde hendes datters morder.

»Ud over den ubegribelige sorg, vi har været igennem, har vi ligeledes måtte kæmpe med et utal af problemer omkring den efterforskning, som Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har stået for. Efter vores opfattelse har efterforskningen været mangelfuld på nogle helt centrale punkter. Derudover har de pågældende politifolk haft meget svært ved at respektere de aftaler, vi har lavet omkring den forudgående orientering af os, inden man er gået ud med noget i pressen,« skriver hun i brevet.

B.T. har fået aktindsigt i brevet, men Justitsministeriet har valgt at strege en enkelt sætning ud, der følger ovenstående citat.

I brevet beder moren om at få et møde med Justitsminister Søren Pape Poulsen, så hun personligt kan forklare ham om alle de ting, hun finder kritisable.

Henvendelsen førte til, at familien holdt et møde med justitsministeren og efterfølgende blev en ny efterforskningsgruppe sat til at gennemgå sagen på ny.

På baggrund af henvendelsen fra Emilie Mengs familie har Rigspolitiet bedt Sydsjællands og Lolland-Falsters politi om en redegørelse. Den har B.T. også fået aktindsigt i.

I redegørelsen gennemgår politikredsen i overrordnede linjer det langstrakte forløb fra Emilie Meng blev meldt savnet, til politiet i 2017 efterlyste en hvid Hyundai i30, der figurerer på en overvågningsfilm fra Korsøs station den nat, Emilie Meng forsvandt.

I redegørelsen fremgår det, at Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen har haft ansvaret for at holde kontakt til familien og orientere dem løbende.

»Siden december 2017 har vpi (Vicepolitiinspektør red.) Søren Ravn Nielsen i flere tilfælde haft telefonisk kontakt med både mor og stedfar. Poitiet har ikke i forbindelse med disse samtaler opfattet kritk af kommunikationen mellem familie og politiet,« lyder det i skrivelsen.

Politikredsen hævder, at familien er blevet grundigt orienteret før oplysninger er blevet givet til pressen med undtagelse af et enkelt tilfælde:

»Familien er i løbet af efterforskningen blevet orienteret forud for væsentlige udmeldinger i pressen, eller når Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er blevet orienteret om, at pressen af egen drift vil omtale sagen. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er vidende om, at familien i et enkelt tilfælde har følt sig sent informeret. Episoden vedrørte en situation, hvor Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efter adskillige henvendelser fra pressen omkring årsdagen for fundet af Emilie Meng udsendte en pressemeddelelse med oplysninger om, at Sydsjælland og Lolland-Falster Politi ikke havde nye oplysninger i sagen eller kommentarer til pressen, og at efterforskningen fortsat pågik. Familien blev ikke orienteret inden udsendelsen af pressemeddelelsen, da politiet vurderede, at det ikke var en væsentlig udmelding,« lyder det i skrivelsen.