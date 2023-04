I syv år har drabet på deres barnebarn fyldt i familien.

Dermed er det også en stor lettelse for Emilie Mengs bedsteforældre, at der nu er rejst en sigtelse i sagen. Det skriver TV 2.

»Det ville betyde så meget for hele familien, hvis vi kunne få sat et punktum,« lyder det fra Emilie Mengs mormor og morfar.

Onsdag har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi meddelt, at en 32-årig mand er sigtet for frihedsberøvelse, voldtægt og drab begået mod Emilie Meng.

Bedsteforældrene kalder de seneste syv år for et mareridt, og de håber nu på en snarlig afslutning.

Emilie Meng var 17 år gammel, da hun 10. juli 2016 forsvandt efter en bytur med nogle veninder. Et halvt år efter blev hun fundet død ved Regnemarks Bakker nær Borup.

Det er den samme mand, som også er sigtet for at frihedsberøve og voldtage en 13-årige pige fra Kirkerup.

Korsørmanden, som han også er kendt for, nægter sig skyldig, oplyser hans advokat, Karina Skou, til B.T.

I forbindelse med efterforskningen af Korsørmanden har politiet blandt andet beslaglagt en Hyundai i30, som blev fundet i Slovakiet.

Ved midnat torsdag 20. april bankede kriminalteknikere fra politiet på døren hos en chokeret familie i Slovakiet. På baggrund af en efterlysning fra dansk politi beslaglagde de familiens Hyundai i30 fra indkørslen.

Det fortæller familien til B.T., der samtidig kunne afsløre, at det var den samme bil, som den 32-årige sigtede mand i Filippa-sagen har ejet.

Efter en uges research af den 32-åriges gamle bil endte papirsporet nu hos familien i Slovakiet. Det lykkedes at identificere de nye ejere af den sølvgrå Hyundai i30 og spore dem til en by 300 kilometer fra hovedstaden Bratislava.

På tirsdagens pressemødet erkendte politiinspektør Kurt Kliver, at spor i bilen kan være gået tabt, fordi der er gået så mange år.

»Den omstændighed kan potentielt have medvirket til, at efterforskningen efterfølgende er blevet meget omfattende og langvarig. Vi anerkender på alle måder de nærmeste pårørendes store sorg og frustration over den manglende anholdelse af gerningsmanden,« sagde politiinspektøren.