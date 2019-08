Udtalelser til pressen bag familiens ryg og en fastholdelse af teorier, der var stik imod det, de selv fortalte om deres datter.

Emilie Mengs mor og stedfar er dybt frustrerede og utilfredse med den måde, Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi har håndteret deres datters forsvinden og den efterfølgende drabsefterforskning på.

»Der er ingen tvivl om, at den familie har været udsat for det værste, som nogen mennesker kan være udsat for; at miste deres datter. Det er de selvfølgelig usandsynligt påvirkede af. Og den måde, de har været håndteret som pårørende af politiet - og processen i det hele taget - har bestemt ikke gjort det bedre,« siger Maibritt Storm-Thygesen.

Hun er beskikket bistandsadvokat for Emilie Mengs familie, og i tiende afsnit af B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet', som du kan høre herunder, løfter hun sløret for indholdet af den kritik, familien har rejst over for tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen (C).

17-årige Emilie Meng blev sidst set i live på Korsør Station klokken 04:00 morgenen 10. juli 2016, hvor hun forlod sine to veninder og en ven for at gå de små fire kilometer til sit hjem i Korsør.

168 dage senere blev liget af Emilie Meng fundet i en sø ved Regnemarks Bakke 65 kilometer fra Korsør.

Trods en omfattende efterforskning er det endnu ikke lykkedes Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi at opklare sagen.

De manglende resultater - men i særdeleshed processen i og omkring efterforskningen - resulterede i, at der er i foråret 2018 landede et brev på daværende justitsminister Søren Pape Poulsens bord.

Lang række af kritikpunkter

Brevet, som var fra Emilie Mengs mor og stedfar, var gennemsyret af kritik og førte efterfølgende til et højst usædvanligt møde mellem justitsministeren og Meng-familien.

Som direkte konsekvens af mødet nedsatte Rigspolitiet efterfølgende en særlig gruppe bestående af landets bedste efterforskere, der nu er i gang med at endevende den uopklarede drabssag én gang til.

Maibritt Storm-Thygesen fortæller i B.T.s podcast om den lange række af kritikpunkter samt de ubesvarede spørgsmål, som familien havde - og stadig har - til politiet.

Et af kritikpunkterne er politiets udmelding om, at Emilie i de første dage formentlig var stukket af til København, og at det var noget, hun havde gjort før.

17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør Station 10. juli 2016. Politiets første teori var, at hun var løbet hjemmefra.

Den udmelding gik ifølge Maibritt Storm-Thygesen stik imod, hvad familien oplyste til politiet:

»Jeg ved, at familien fuldstændig klart fra starten har sagt, at det overhovedet ikke er Emilies profil at gøre sådan noget,« siger Maibritt Storm-Thygesen og fortsætter:

»De har holdt fuldstændig fast i, at fra det øjeblik, hun forsvinder, er det fordi, der er noget galt. De kender deres datter, og de ved, hvordan hun er, og de har hele tiden holdt fast i, at det er stik imod, hvordan hendes opførsel nogensinde har været.«

Forvirring om shoppetur

En kilde, som B.T. har talt med, men som ikke ønsker at medvirke i podcasten, fortæller, at Emilie Meng på et tidspunkt før sin forsvinden tog toget til København med nogle veninder for at shoppe.

Emilie fik aldrig sagt det til sine forældre, og ifølge vidnet kan det have været den historie, som måske har ført til en misforståelse fra politiets side.

Kilden understreger dog samtidig, at der ikke var tale om, at Emilie Meng var løbet hjemmefra. Blot at hun havde glemt at sige, hvor hun var.

Gik bag om ryggen

Familien mener desuden, at politiet var for langsomme til at indhente overvågningsbåndene fra Korsør Station, der viste, at Emilie Meng aldrig vendte tilbage til stationen og derfor ikke kunne være taget til København.

Først to døgn efter Emilie Mengs forsvinden fik politiet kigget på overvågningen.

Derudover var der overvågning, som de aldrig fik fat i, oplyser Maibritt-Storm Thygesen:

»Politiet har over for mig erkendt, at der er overvågning fra Korsør Station, som de aldrig har fået fat i.«

Meng-familien har også haft en oplevelse af, at Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi gik bag om ryggen på dem, når de ikke orienterede familien om sagens forløb, inden de gik ud med nye oplysninger til offentligheden.

Politiet erkender »fodfejl«

Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi har ikke ønsket at medvirke i B.T.s podcast.

Politiinspeltør Kim Kliver (tv) og vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen havde i 2016 ansvaret for efterforskningen af den forsvundne teenager Emilie Meng. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)

Tidligere - omkring årsdagen for Emilie Mengs forsvinden i juli 2017 - har politiinspektør Kim Kliver over for B.T. udtalt følgende:

»Indledningsvis har der været en kaosfase, fordi man skulle finde sine ben at stå på i forhold til, hvilken type sag det var. Og det ville være forkert at sige, at politiet i sådan en kaosfase ikke begår fodfejl. Det gør vi.«

