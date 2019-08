Forsvarsadvokat Mai-Brit Storm Thygesen frygter, at teledata-skandalen kan være medvirkende til, at Emilie Meng-drabet endnu er uopklaret.

Hun giver udtryk for, at det kan have 'fatale' konsekvenser for efterforskningen at brugen af teledata kan være fejlbehæftet.

Det kom endeligt frem mandag, da Rigsadvokaten valgte at suspendere brugen af teledata i straffesager som bevis.

Det vækker harme og bekymring hos Thygesen, der er bistandsadvokat for Emilie Mengs familie, skriver DR.

»Det kan konkret have betydet, at hvis politiet har haft en konkret person i søgelyset og har set på, hvor personen har været på gerningstidspunktet ved hjælp af teledata - hvis der så er fejl i den oplysning, så kan det have udelukket en gerningsmand, som ellers kunne have være oplagt,« siger hun til DR.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) var også ude mandag for at bakke op om Rigsadvokatens beslutning.

»Teledatasagen ryster tilliden til vores retssystem, og gang på gang kommer der nye oplysninger frem,« sagde justitsminister Nick Hækkerup til Ritzau og fortsatte:

»Hvis man skal sige det kort, så er vi gået fra en situation, hvor man tidligere har oplyst, at der manglede teledata, til at Rigspolitiet nu oplyser, at der kan være fejl i rådata fra teledata - altså selve kilden til teledata.«

Rigspolitiet har fundet fejl i de geografiske koordinater for telemasters placering. Det er den information, man har brugt i retten for at sandsynliggøre en telefons (og mistænkts) position.

Ministeren oplyste, at fejlene i rådataen kan betyde, at man har været overbevist om, at en telefon har været et bestemt sted, mens den i virkeligheden har været et andet sted.

Det kan både betyde, at uskyldige er blevet kendt skyldige, og at skyldige er sluppet politiets søgelys. Det forventes, at der er over 10.000 straffesager i perioden 2012-2019, som skal gennemgås i den kommende tid.

