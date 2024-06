Maveindhold peger på, at 17-årige Meng var i live i op mod 26 timer, efter at hun forsvandt i juli 2016.

Først da Emilie Meng havde været forsvundet i over fem måneder, blev hendes lig fundet i en sø i Regnemarks Bakke ved Borup på Sjælland. Det var juleaftensdag i 2016.

Men indholdet i hendes mave viser, at hun med en vis sandsynlighed maksimalt var i live i lidt over et døgn, efter at hun forsvandt.

Det er kommet frem mandag i Retten i Næstved.

Under retssagen har anklagemyndigheden fremvist et billede af en vegetarpizza, som den dræbte teenager lagde op på sin Instagram-profil, inden hun forsvandt.

Hendes stedfar har skrevet, at det var en, der var blevet serveret for hende omkring klokken 18 den 9. juli 2016. På pizzaen var der blandt andet majs.

Og netop et majskorn er fundet i Emilie Mengs mave efter hendes død. Det fortæller vicestatsobducent Christina Jacobsen mandag i byretten.

Der blev også fundet, hvad der kan være hinderne fra tomater i pigens mave, og ifølge vicestatsobducenten kan billedet af pizzaen godt stemme overens med maveindholdet.

Madens vej gennem fordøjelsessystemet tager normalt 12-36 timer, og da majsen og tomathinderne stadig var i Emilie Mengs krop, nåede det dermed ikke at komme igennem hele hendes system.

- Det kan have taget op til 36 timer. Det er maksimum, siger Christina Jacobsen om, hvor lang tid der kan være gået, fra Emilie Meng spiste pizzaen, til hun døde.

Hun kan ikke give et minimum på, hvor længe hun var i live. Adspurgt om, om noget er mere sandsynligt end andet, lyder svaret:

- Det er nok mere sandsynligt, at det ikke når helt op til 36 timer, men det kan man ikke udelukke, siger Christina Jacobsen.

Efter at Emilie Meng spiste aftensmad den 9. juli, tog hun i byen med nogle venner indtil ud på nattetimerne. Kort før klokken 04 ankom de til Korsør Station, hvorfra de andre venner tog hjem i en taxa.

Emilie Meng ville ikke med i taxaen. Hun ville gå hjem selv. Men hun nåede aldrig hjem og blev ikke igen set i live.

Det var cirka, ti timer efter at hun spiste aftensmad. Dermed var hun maksimalt i live i 26 timer derefter.

Hendes lig blev fundet 24. december samme år. Undersøgelser har vist, at hun havde været død i mindst tre måneder, men det kunne godt være længere tid.

Hun blev fundet i en sø, men det er uvist, om hun var død, inden hun blev lagt der. På kroppen er der fundet mærker, som kan stamme fra vold, men der er ikke eksempelvis furer efter at have været bundet med reb eller strips.

Anklagemyndigheden mener, at en i dag 33-årig mand bortførte Emilie Meng nær stationen, voldtog hende, dræbte hende og skaffede sig af med liget i Regnemarks Bakke nær Borup på Sjælland.

Manden nægter at have noget med det at gøre. Han er også tiltalt for et overfald på en 15-årig pige, hvilket han nægter, samt at have bortført en 13-årig pige. Nogle af anklagerne angående den 13-årige erkender han.

Der ventes dom i sagen 28. juni.

