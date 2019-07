På en lydoptagelse, der ulovligt blev optaget af en nabo gennem væggen til en ældre mand i Korsør, kunne to betjente høre en ung pige, der sagde hun var Emilie Meng.

Det fremgår af en politirapport, som forsvarsadvokat Henrik Stagetorn fremlagde under en retssag om ulovlig aflytning af den 70-årige pensionist Finn Petersen i forbindelse med Emilie Meng-sagen.

»Begge betjente kan høre kvinden sige, at hun er Emilie Meng, og der bliver også stillet kontrolspørgsmål, som kvindestemmen svarer rigtigt på,« fortæller Henrik Stagetorn til B.T.

I femte afsnit af B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet', som du kan høre herunder, fortæller Henrik Stagetorn om den aflytning, hans klient foretog af sin nabo.

Forsvarsadvokaten fortæller, hvad betjentene og mange andre hørte pigen sige og råbe på de optagelser, som på ulovlig vis blev til i håbet om at finde 17-årige Emilie Meng.

Optagelserne af pigen, som man udelukkende kommunikerede med gennem væggen og derfor aldrig så rent fysisk, ledte efterfølgende til, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ransagede Finn Petersens hjem hele fem gange.

Det ventede gennembrud

Emilie Meng forsvandt fra Korsør Station 10. juli 2016, da hun gik hjem efter at have været i byen i Slagelse.

Et stort civilt eftersøgningsarbejde blev iværksat, og efter at Missing People i sensommeren 2016 valgte at trække sig, overtog en gruppe ved navn Forsvundne Personer eftersøgningerne.

Emilie Meng forsvinder: Den 9. juli 2016: Lørdag aften er Emilie Meng i byen i Slagelse med to veninder og en ven. De er på vandpibecafé og McDonald's, hvorefter de tager toget tilbage til Korsør.

10. juli 2016: Emilie Meng ankommer sammen med de andre til Korsør Station kl. 3.53 søndag morgen. Veninderne og vennen tager en taxi, imens Emilie vælger at gå hjem. Der er små fire kilometer fra stationen til hjemmet i Korsør.

10. juli 2016: Kl. 4.00 modtager Emilies bedste veninde, som har været med i byen, og som sidder i taxien, en tekstbesked fra Emilie Meng med et screenshot af en anden sms. Hun svarer Emilie kl. 4.03, men denne besked kommer aldrig frem. Det er også heromkring, at politiet har opsnappet de sidste signaler fra Emilies telefon.

10. juli 2016: Omkring kl. 10 søndag formiddag melder Emilie Mengs mor sin datter for savnet. Politiet iværksætter om eftermiddagen en eftersøgning og leder med hunde omkring Korsør Station. Samtidig sætter de en helikopter i luften og afsøger kyststrækningen langs Korsør. Om aftenen indstiller de eftersøgningen, da der ikke er spor efter den 17-årige pige.

Og der skulle ikke gå lang tid, før Forsvundne Personer sad med det, de mente kunne være det afgørende gennembrud i sagen.

Et tip fra en kvinde på Tårnborgvej i Korsør tikkede pludselig ind i deres indbakke.

Kvinden beskrev, hvordan hun kunne høre en kvindestemme råbe om hjælp gennem væggen til sin nabo.

Stillede Emilie kontrolspørgsmål

For bedre at kunne høre, hvad der blev sagt på den anden side af væggen, fjernede kvinden en løs mursten i murværket og gav sig til at optage lydene. Først med sin telefon og siden med bedre optageudstyr.

Optagelserne resulterede i, at en gruppe civile eftersøgere fra Forsvundne Personer den 7. oktober mødte op i kvindens lejlighed, og her var der bred enighed: De kunne alle sammen høre en kvindestemme på den anden side af væggen.

Men for at være helt sikre på, at det var Emilie Meng, der gemte sig på den anden side, stillede de nogle kontrolspørgsmål, som kun hun ville kunne svare på.

Alle spørgsmål blev besvaret korrekt. Og det hele blev optaget.

Betjente hørte det også

Samme aften samledes gruppen på brandstationen i Slagelse.

Politiinspeltør Kim Kliver og vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen havde i 2016 ansvaret for efterforskningen af den forsvundne teenager, Emilie Meng. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)

Til stede på mødet var to betjente fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og ifølge et bilag, som Henrik Stagetorn fremlagde i retten, hørte betjentene det samme som gruppen fra Forsvundne Personer.

»To betjente hørte, at en kvinde på lydfilen fra den 7. oktober 2016 svarer på, at hun hedder Emilie, og navnene på Emilie Mengs mor og bror, og at der er en mandsperson, der siger 'sæt dig ned',« står der i retsbogen.

Kvinden, der foretog aflytningen, blev på et retsmøde 12. april 2019 dømt for forsøg på ulovlig aflytning. Hun slap dog for straf, fordi politiet havde kendskab til aflytningen og intet gjorde for at forhindre den.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke ønsket at udtale sig om dommen fra Retten i Næstved. De har heller ikke ønsket at medvirke i B.T.s podcast.

Heller ikke Forsvundne Personer har ønsket at stille op til interview.

