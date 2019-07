Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har afvist at undersøge, om Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi brød loven, da de gav tilladelse til ulovlig aflytning i Emilie Meng-sagen.

Det oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed over for B.T.

I sjette afsnit af B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet', som kan høres herunder, fortæller pensionisten Finn Petersen, hvordan hans hus blev ransaget fem gange af politiet på baggrund af naboens ulovlige optagelser. Optagelser som politiet vel at mærke kendte til og tillod.

Aflytningen af Finn Petersen kom i stand, efter 17-årige Emilie Meng forsvandt fra Korsør Station 10. juli 2016, da hun gik hjem efter en bytur i Slagelse.

En måned efter den unge piges forsvinden mente en dengang 56-årig kvinde på Tårnborgvej i Korsør, at hun kunne høre en kvinde, der råbte om hjælp gennem væggen til naboen.

Hun fjernede en mursten og gav sig til at optage lydene.

Dømt, men fritaget for straf

Naboen blev den 12. april i år af Retten i Næstved kendt skyldig i forsøg på ulovlig aflytning af Finn Petersen og en anden beboer på Tårnborgvej i Korsør.

Men i retten blev kvinden fritaget for straf, fordi politiet var vidende om, at hun aflyttede sin nabo og samtidig ikke bad hende om at stoppe.

Emilie Meng forsvinder: Den 9. juli 2016: Lørdag aften er Emilie Meng i byen i Slagelse med to veninder og en ven. De er på vandpibecafé og McDonald's, hvorefter de tager toget tilbage til Korsør.

Lørdag aften er Emilie Meng i byen i Slagelse med to veninder og en ven. De er på vandpibecafé og McDonald's, hvorefter de tager toget tilbage til Korsør. 10. juli 2016: Emilie Meng ankommer sammen med de andre til Korsør Station kl. 3.53 søndag morgen. Veninderne og vennen tager en taxi, imens Emilie vælger at gå hjem. Der er små fire kilometer fra stationen til hjemmet i Korsør.

Emilie Meng ankommer sammen med de andre til Korsør Station kl. 3.53 søndag morgen. Veninderne og vennen tager en taxi, imens Emilie vælger at gå hjem. Der er små fire kilometer fra stationen til hjemmet i Korsør. 10. juli 2016: Kl. 4.00 modtager Emilies bedste veninde, som har været med i byen, og som sidder i taxien, en tekstbesked fra Emilie Meng med et screenshot af en anden sms. Hun svarer Emilie kl. 4.03, men denne besked kommer aldrig frem. Det er også heromkring, at politiet har opsnappet de sidste signaler fra Emilies telefon.

Kl. 4.00 modtager Emilies bedste veninde, som har været med i byen, og som sidder i taxien, en tekstbesked fra Emilie Meng med et screenshot af en anden sms. Hun svarer Emilie kl. 4.03, men denne besked kommer aldrig frem. Det er også heromkring, at politiet har opsnappet de sidste signaler fra Emilies telefon. 10. juli 2016: Omkring kl. 10 søndag formiddag melder Emilie Mengs mor sin datter for savnet. Politiet iværksætter om eftermiddagen en eftersøgning og leder med hunde omkring Korsør Station. Samtidig sætter de en helikopter i luften og afsøger kyststrækningen langs Korsør. Om aftenen indstiller de eftersøgningen, da der ikke er spor efter den 17-årige pige.

Efter kendelsen valgte Finn Petersen at klage over Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Jeg har via min advokat klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Jeg mener ikke, at det kan være rigtigt, at politiet giver tilladelse til ulovligheder,« siger Finn Petersen.

DUP afviser sagen

Den Uafhængige Politiklagemyndighed bekræfter over for B.T., at der ligger en klage over politiets ageren i sagen fra Tårnborgvej, men at de har afvist at behandle den.

»Vi har modtaget en anmeldelse, og vi har afvist at gå ind i sagen, fordi vi ikke har fundet anledning til at indlede en efterforskning,« siger Claes Vestergaard fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Politiinspeltør Kim Kliver og vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen havde i 2016 ansvaret for efterforskningen af den forsvundne teenager, Emilie Meng.

Men der foreligger jo en kendelse fra Retten i Næstved, der siger, at aflytningen var ulovlig og sanktioneret af politiet. Er det ikke grundlag nok?

»Vi har vurderet, at der ikke er grundlag for en efterforskning.«

Steen Djurtoft, der er advokat for Finn Petersen, fortæller, at klagen er blevet afvist med den begrundelse, at forældelsesfristen er overskredet. Men den begrundelse giver advokaten ikke meget for:

»Vi er først for nylig blevet bekendt med, at politiet har sovet i timen og tilladt ulovlig overvågning af min klient. Derfor giver det ikke mening at tale om en forældelsesfrist,« siger Steen Djurtoft, der nu vil undersøge muligheden for at anke afgørelsen.

Samtidig har Steen Djurtoft anmodet Statsadvokaten om at undersøge, om der kan rejses tiltale mod medlemmer af den frivillige eftersøgningsorganisation Forsvundne Personer for medvirken til den ulovlige aflytning og overvågning, der blev foretaget med avanceret optageudstyr og droner.

Finn Petersen blev i byretten tilkendt 1.200 kroner i erstatning for hver af politiets fem ransagninger. Beløbet blev i landsretten forhøjet til 3.600 kroner.

Derudover planlægger Finn Petersen at anlægge et civilt erstatningskrav mod sin nabo.

